ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ 12 предложении с притяжательными прилагательными

Гость: Гость:

1. Лизины перчатки остались лежать на скамейке. 2. Хватит лить крокодиловы слезы, все равно никто не тебе не поможет. 3. Эти варежки связаны из медвежей шерсти. 4. Спасибо за медвежью услугу, дорогой брат! 5. После долгой и утомительной прогулки по городу у меня разыгрался волчий аппетит. 6. Лебединая песня прозвучала над гладкой поверхностью пруда. 7. Варины подруги обещали пойти с ней на каток. 8. Заячие следы в изобилии покрывали снег на полянке. 9. Ученические работы показались учителю скучными и довольно бессмысленными. 10. Максим пропустил телевизионную передачу и был очень этим огорчен. 11. Бабушкины пирожки вдали от дома показались удивительно вкусными. 12. Мамины очки лежали на окне, а она все никак не могла их найти.