Рационально выполните математические действия, используя скобки: а) 25*197*4 б) 8*765*125
Математика
Рационально выполните математические действия, используя скобки: а) 25*197*4 б) 8*765*125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)25×197×4=197×(25×4)=197×100=19700 б)8×765×125=765×(125×8)=765×1000=765000
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