Составьте пожалуйста развёрнутый план по теме "налоги"

Обществознание
Составьте пожалуйста развёрнутый план по теме "налоги"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Налоги как обязательные взносы в бюджет гос-ва 2. Функции налогов:  1.Фискальная 2.Распределительная 3.стимулирующая 3. Виды налогов: 1.Прямые 2.Косвенные 4. Системы налогооблажения: 1.Прогрессивная 2.Регрессивная 5.Налоги как метод пополнения бюджета гос-ва
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