От чего зависит сила мышцы? При гиподинамии и утомлении работоспособность мыш?? снижается. Почему?

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В условиях гиподинамии снижается сила сердечных сокращений в связи с уменьшением венозного возврата в предсердия, сокращаются минутный объем, масса сердца .Потому что: Оно зависит от изгибов позвоночника, наклона таза и развития мышц туловища.