Как сделать это скажите пожалуйста

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Как сделать это скажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокий стул, Москва-Столица,бежал мальчик
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