Ответьте пожалуйста мне :Назовите отличительные черты Казахского эпоса -жыра. 2. какими художественными средствами изображены герои эпоса? Срочно! Помогите! Приз:30 баллов! Ответ нужен в крации.(1-5 предложений)

Гость: Гость:

1)Специфическая черта эпоса в том, что сам автор (или рассказчик) сообщает о событиях и их подробностях как о чём-то прошедшем и вспоминаемом, попутно прибегая к описаниям обстановки действия и облика персонажей, а иногда — к рассуждениям. Эпическое повествование ведётся от лица повествователя, своего рода посредника между изображаемым и слушателями (читателями) , свидетеля и истолкователя происшедшего. Сведения о его судьбе, его взаимоотношениях с персонажами, об обстоятельствах "рассказывания" обычно отсутствуют.