Какие животные тундры занесены в Красную книгу России?

Гость: Гость:

Снежный баран. Это крупное, сильное животное, хорошо приспособленное к лазанью по скалам. Оружие и украшение снежного барана – его закрученные в спираль рога. Питается брусникой, голубикой, багульником. Снежный баран занесен в Красную книгу России и Международного Союза охраны природы. Белый медведь – обитатель ледяной Арктики – хорошо приспособился к жизни в суровых условиях. Питается в основном тюленями. Тело у него узкое, длинная шея, широкие лапы – всё это признаки хорошего пловца и ныряльщика. Мех у него густой, длинный, волос полый, содержит воздух, который медведя и «греет» . Белый медведь тоже занесен в Красную книгу. Розовая чайка имеет очень красивую окраску – белую с розовым оттенком. Гнездится в тундре и лесотундре. Занесена в Красную книгу. Краснозобая казарка – одна из самых редких птиц в мире. Очень подвижная и крикливая. Гнездится на Таймыре, зимует на юге Каспия. Занесена в Красную книгу. Кречет – самый большой и редкий сокол – не улетает на юг, как большинство птиц. В считанные секунды он может настичь стаю куропаток, и отставшая мгновенно окажется в его когтях. В мае на просторы Таймыра возвращаются орланы. Это могучие птицы с размахом крыльев до 2,5 метров. Из-за малочисленности занесен в Красную книгу.