Упростить выражения: а) 7x+43+6x+15 б) 65y+30+35y+8 в) 109+49p+28+71p г) 128d+523+477+120d

Математика

Упростить выражения: а) 7x+43+6x+15 б) 65y+30+35y+8 в) 109+49p+28+71p г) 128d+523+477+120d

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