Упростить выражения: а) 7x+43+6x+15 б) 65y+30+35y+8 в) 109+49p+28+71p г) 128d+523+477+120d
Математика
Упростить выражения: а) 7x+43+6x+15 б) 65y+30+35y+8 в) 109+49p+28+71p г) 128d+523+477+120d
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7x+6x+43+15=13x+58 б)65y+35y+30+8=100y+38 в)109+28+49p+71p=137+110 г)128d+120d+523+477=248d+1000
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