Равнобедренный треугольник свойство и определение об углах при основании
Геометрия
Равнобедренный треугольник свойство и определение об углах при основании
Ответ(ы):
Гость:
У равнобедренного треугольника углы при основании равны
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