Разбей все фигуры группы по разным признакам.три маленьких круга один большой,один большой квадрат
Математика
Разбей все фигуры группы по разным признакам.три маленьких круга один большой,один большой квадрат
Ответ(ы):
Гость:
1.круги (все )И квадрат 2.большие квадрат , круг И маленькие круги 3.большой квадрат И три маленьких кружка И большой круг (И - значит новая группа)
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