Разложить на множители: (a+2)^2-(a+2)(a-2)
Алгебра
Разложить на множители: (a+2)^2-(a+2)(a-2)
Ответ(ы):
Гость:
(a+2)^2-(a+2)(a-2)=(a+2)(a+2)-(a+2)(a-2)=(a+2)(a+2-a+2)=(a+2)*4
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