5 Речень зі вставними словами!!! Пожалуйста очень срчно нада !!!
Українська мова
5 Речень зі вставними словами!!! Пожалуйста очень срчно нада !!!
Ответ(ы):
Гость:
По-перше, сьогодні неділя. Безперечно, це час для відпочинку. Іншими словами, це час прогулянок і розваг. Сподіваюся, погода буде гарною. Кажуть, у природи не буває поганої погоди
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