1. Соотнесите имя полководца со сражением, в котором он участвовал: Александр Мак??донский 1. Битва при Херонее Ганнибал 2. Марафонское сражение Мильтиад 3. Саламинское сражение Сципион 4. Битва при Мегиддо Тутмос III 5. Б...

История

1. Соотнесите имя полководца со сражением, в котором он участвовал: Александр Мак??донский 1. Битва при Херонее Ганнибал 2. Марафонское сражение Мильтиад 3. Саламинское сражение Сципион 4. Битва при Мегиддо Тутмос III 5. Битва при Гавгамелах Фемистокл 6. Битва при Каннах Филипп II Македонский 7. Битва близ г. Зама

Автор: Гость