1. Соотнесите имя полководца со сражением, в котором он участвовал: Александр Мак??донский 1. Битва при Херонее Ганнибал 2. Марафонское сражение Мильтиад 3. Саламинское сражение Сципион 4. Битва при Мегиддо Тутмос III 5. Б...
История
1. Соотнесите имя полководца со сражением, в котором он участвовал: Александр Мак??донский 1. Битва при Херонее Ганнибал 2. Марафонское сражение Мильтиад 3. Саламинское сражение Сципион 4. Битва при Мегиддо Тутмос III 5. Битва при Гавгамелах Фемистокл 6. Битва при Каннах Филипп II Македонский 7. Битва близ г. Зама
Ответ(ы):
Гость:
1.Битва при Херонее (Филипп 2) 2.Марафонское сражение (Мильтиад) 3.Саламинское сражение(Фемистокл) 4.Битва при Мегидо (Тутмос 3) 5.Битва при Гавгамелах (Македонский Александр) 6.Битва при Каннах (Ганибал) 7.Битва близ г. Зама (Сципион)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги ??ольше , взяли . Сколько книг взяли с полки?
Алгебра
Плата за телефон составляет 220 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 10%. Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в сле...
Математика
Помогите пожалуйста! Даю очень много баллов! Выразите в часах: а) 2ч 20мин, 1ч 30мин, 3ч 15мин, 5ч 24мин; б) 90мин, 250мин, 180мин, 165мин. Заранее...
Биология
Как вы думаете,почему в листьях зелёных растений нельзя обнаружить крахмал,после того как их выдерживают в темноте в течении 2-3 дней?