Плата за телефон составляет 220 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 10%. Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году?
Алгебра
Плата за телефон составляет 220 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 10%. Сколько рублей придётся платить ежемесячно за телефон в следующем году?
Ответ(ы):
Гость:
Не хочу умничать, но 1)220:10=22 2)220+22=242
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста! Даю очень много баллов! Выразите в часах: а) 2ч 20мин, 1ч 30мин, 3ч 15мин, 5ч 24мин; б) 90мин, 250мин, 180мин, 165мин. Заранее...
Биология
Как вы думаете,почему в листьях зелёных растений нельзя обнаружить крахмал,после того как их выдерживают в темноте в течении 2-3 дней?
Математика
Литература
Сочинение Кавкаский пленник. Здесь 3 темы выберите одну: 1. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы. 2. Какой эпизод показался самым увлекате...