Маляры израсходовали 5 шестых купленной краски для ремонта школы Сколько краски осталось если купили еще 300 килограмм

Математика

Маляры израсходовали 5 шестых купленной краски для ремонта школы Сколько краски осталось если купили еще 300 килограмм

Автор: Гость