Маляры израсходовали 5 шестых купленной краски для ремонта школы Сколько краски осталось если купили еще 300 килограмм
Математика
Маляры израсходовали 5 шестых купленной краски для ремонта школы Сколько краски осталось если купили еще 300 килограмм
Ответ(ы):
Гость:
300÷6×5=250(кг)-краски осталось
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