Кто может быть президентом РФ и статью пожалуйста
Обществознание
Кто может быть президентом РФ и статью пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Пункт 2 статьи 81 Конституции РФ: "Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните вычитание 1)16.7-(-8.9)= 2)7.2-8.9= 3)0-5.7= 4)-13.6-14.4= 5)-14.8-(-8.12)= 6)0-(-19.3)= 7)-7/24-(-17/36)= 8)2/9-1/3= 9...
Математика
Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различные число пуговиц ?? ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4....
Математика