Помогите решить ПОЖАЛУЙСТА!!! В,Г

Математика
Помогите решить ПОЖАЛУЙСТА!!! В,Г
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение, надеюсь все понятно.
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