Уравнение |-23,43|*|13-|43||
Математика
Уравнение |-23,43|*|13-|43||
Ответ(ы):
Гость:
Модуль числа всегда положительный 23,43*(13-43)=23,43*(-30)=-702,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как сделать домашние задания по английскому языку write whose coats they are. The red coats is (my).the blue coats is (his). the yellow coat is (he...
Математика
Велосипедист проехал 12 километров. Какое расстояние он проедет с той же скоростью: за 4 часа; за 1 четвертую ; за 3 четвёртых часа
История
Основанием этого каменного здания стали постройки XVI века. 1)Дворец в коломенском 2)Теремной дворец 3)Измайловский дворец 4)Потешный дворец
Математика