Уравнение |-23,43|*|13-|43||

Математика
Уравнение |-23,43|*|13-|43||
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Гость:
Модуль числа всегда положительный 23,43*(13-43)=23,43*(-30)=-702,9
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