Основанием этого каменного здания стали постройки XVI века. 1)Дворец в коломенском 2)Теремной дворец 3)Измайловский дворец 4)Потешный дворец

История
Основанием этого каменного здания стали постройки XVI века. 1)Дворец в коломенском 2)Теремной дворец 3)Измайловский дворец 4)Потешный дворец
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ОТВЕТ: Д)Теремной дворец.
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