Так в 17 веке называлось городское торгово- ремесленное население России А) Вольные люди В) Посадские люди С) слободские люди D)Крестьяне

История
Так в 17 веке называлось городское торгово- ремесленное население России А) Вольные люди В) Посадские люди С) слободские люди D)Крестьяне
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Гость:
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