Так в 17 веке называлось городское торгово- ремесленное население России А) Вольные люди В) Посадские люди С) слободские люди D)Крестьяне

История

Так в 17 веке называлось городское торгово- ремесленное население России А) Вольные люди В) Посадские люди С) слободские люди D)Крестьяне

Автор: Гость