Какой способ питания у плесневых грибов?
Биология
Какой способ питания у плесневых грибов?
Ответ(ы):
Гость:
Они являются гетеротрофами
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