Один комбайн может убрать всё поле за 8 часов, а другой за 12 часов. После совместной работы этих двух комбайнов в течение двух часов неубранной территории останется?

Гость: Гость:

Даже если бы оба могли убирать поле за 8 часов, для того, чтобы убрать все работая вместе, им бы потребовалась 8:2=4ч. Поскольку они работали 2 часа, то даже в этих условиях они все не уберут. Тем более не уберут, если второму требуется 12ч. Тогда так 1-й уберет 1/8*2=1/4 часть, второй 1/12*2=1/6 часть Вместе 1/4+1/6=(3+2)/12=5/12. Неубранным останется 1-5/12=7/12. Вопрос-то у вас стоял останется-не останется)))