Жайғаным-түкті кілім, Ілгенім-тықыр кілем (....) жауабын айтындаршы
Қазақ тiлi
Жайғаным-түкті кілім, Ілгенім-тықыр кілем (....) жауабын айтындаршы
Ответ(ы):
Гость:
Жасыл шөп немесе аспан мен жер
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