Велосипедист проехал 12 километров. Какое расстояние он проедет с той же скоростью: за 4 часа; за 1 четвертую ; за 3 четвёртых часа
Математика
Велосипедист проехал 12 километров. Какое расстояние он проедет с той же скоростью: за 4 часа; за 1 четвертую ; за 3 четвёртых часа
Ответ(ы):
Гость:
1)12*4=48 км. 2)12*1/4=3 км. 3)12*3/4=9 км.
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