Велосипедист проехал 12 километров. Какое расстояние он проедет с той же скоростью: за 4 часа; за 1 четвертую ; за 3 четвёртых часа

Математика

Велосипедист проехал 12 километров. Какое расстояние он проедет с той же скоростью: за 4 часа; за 1 четвертую ; за 3 четвёртых часа

Автор: Гость