Как сделать домашние задания по английскому языку write whose coats they are. The red coats is (my).the blue coats is (his). the yellow coat is (her) the black coats is ( your). The grey coat and the white coat are (our) как эт...

The red coat is mine. The blue coat is his. The yellow coat is hers. The black coat is yours. The grey coat and the white coat are ours. Притяжательные местоимения: Основная форма - перед существительным, например, my coat, her coat. Абсолютная форма - без существительного, например, this coat is mine (hers, his,theirs). !!!Обратите внимание на условия задания (первое, второе и четвертое предложения): The red coats is (my). Если правильно написано coats в множественном числе, тогда: The red coats are mine. Если coat (ед. число), тогда The red coat is mine.