Что было 1 000 000 лет назад
География
Что было 1 000 000 лет назад
Ответ(ы):
Гость:
Вымирают последние популяциипарантропов.
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