Запиши синоним к слову астронавт и выполни его морфологический разбор
Литература
Запиши синоним к слову астронавт и выполни его морфологический разбор
Ответ(ы):
Гость:
Астронавт(звездолетчик, астролетчик, космонавт) - имя существительное: одушевлённое, мужской род, единственное число, именительный падеж.
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