С каким элементом более схож по свойствам бериллий ?

Химия
С каким элементом более схож по свойствам бериллий ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По многим химическим свойствам бериллий очень похож на алюминий (даже больше, чем на находящийся непосредственно под ним в таблице Менделеева магний (проявление «диагонального сходства»)).
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