Если длину прямоугольника уменьшить на 2 см, а ширину увеличить на 1 см ,то получится квадрат,площадь которого на 4 см2 меньше площади прямоугольника . найдите сторону квадрата
Алгебра
Если длину прямоугольника уменьшить на 2 см, а ширину увеличить на 1 см ,то получится квадрат,площадь которого на 4 см2 меньше площади прямоугольника . найдите сторону квадрата
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