Если длину прямоугольника уменьшить на 2 см, а ширину увеличить на 1 см ,то получится квадрат,площадь которого на 4 см2 меньше площади прямоугольника . найдите сторону квадрата

Алгебра

Если длину прямоугольника уменьшить на 2 см, а ширину увеличить на 1 см ,то получится квадрат,площадь которого на 4 см2 меньше площади прямоугольника . найдите сторону квадрата

Автор: Гость