Сумма чисел 25 и 5 увеличить на разность чисел 28 и 22

Математика
Сумма чисел 25 и 5 увеличить на разность чисел 28 и 22
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Гость:
(25+5)+(28-22)=36 вот и все
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