Динна прямоугольника 9 м. чему равна его ширина, еслм пкриметп прямоугольника равен 26м
Математика
Динна прямоугольника 9 м. чему равна его ширина, еслм пкриметп прямоугольника равен 26м
Ответ(ы):
Гость:
9*2=18 26-18=8 8:2=4
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