Как вы думаете,почему в листьях зелёных растений нельзя обнаружить крахмал,после того как их выдерживают в темноте в течении 2-3 дней?

Биология

Как вы думаете,почему в листьях зелёных растений нельзя обнаружить крахмал,после того как их выдерживают в темноте в течении 2-3 дней?

Автор: Гость