Как вы думаете,почему в листьях зелёных растений нельзя обнаружить крахмал,после того как их выдерживают в темноте в течении 2-3 дней?

Биология
Как вы думаете,почему в листьях зелёных растений нельзя обнаружить крахмал,после того как их выдерживают в темноте в течении 2-3 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крахмал это запасное питательное вещество. В течении двух-трёх дней в темноте в листе не происходит фотосинтез и крахмал не вырабатывается
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