На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги ??ольше , взяли . Сколько книг взяли с полки?
Математика
На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги ??ольше , взяли . Сколько книг взяли с полки?
Ответ(ы):
Гость:
Х - взяли 12-х=х+4 12-4=2х х=8:2 х=4 Ответ: с полки взяли 4 книги
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