На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги ??ольше , взяли . Сколько книг взяли с полки?

Математика

На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги ??ольше , взяли . Сколько книг взяли с полки?

Автор: Гость