Поменять первую буква в слове love, так чтобы получилось другое слово
Английский язык
Поменять первую буква в слове love, так чтобы получилось другое слово
Ответ(ы):
Гость:
Вместо буквы "l" ставим букву "m", получается move-двигаться
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