Разбейте текст на два абзаца. Спишите, расставляя пропущеные знаки разделения. По??черкните сказуемые, выраженные именами прилагательными. Найдите синоним к слову "отзывчивый". Передайте мысль первого предложения в форме прямой...

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Разбейте текст на два абзаца. Спишите, расставляя пропущеные знаки разделения. По??черкните сказуемые, выраженные именами прилагательными. Найдите синоним к слову "отзывчивый". Передайте мысль первого предложения в форме прямой речи. Подруги говорят о Наташе, что она хорошая. Но так можно отозваться о многих людях. А вот что добавили о Наташе ее мама, учителя, тренер. Мама рада, что Наташа добрая, ласковая, отзывчивая, чуткая, душевная. Учителя уважают девочку за то, что она скромная, требовательная к себе, старательная. Тренер считает, что она трудолюбивая, настойчивая. Говоря о человеке, мало сказать, что он хороший или плохой. Нужно раскрыть значение этих слов.

Автор: Гость