Разбейте текст на два абзаца. Спишите, расставляя пропущеные знаки разделения. По??черкните сказуемые, выраженные именами прилагательными. Найдите синоним к слову "отзывчивый". Передайте мысль первого предложения в форме прямой...
Русский язык
Разбейте текст на два абзаца. Спишите, расставляя пропущеные знаки разделения. По??черкните сказуемые, выраженные именами прилагательными. Найдите синоним к слову "отзывчивый". Передайте мысль первого предложения в форме прямой речи. Подруги говорят о Наташе, что она хорошая. Но так можно отозваться о многих людях. А вот что добавили о Наташе ее мама, учителя, тренер. Мама рада, что Наташа добрая, ласковая, отзывчивая, чуткая, душевная. Учителя уважают девочку за то, что она скромная, требовательная к себе, старательная. Тренер считает, что она трудолюбивая, настойчивая. Говоря о человеке, мало сказать, что он хороший или плохой. Нужно раскрыть значение этих слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй абзац со слов - Говоря о человеке Пропущенная запятая в предложении:А вот, что добавили о Наташе ее мама, учителя, тренер. Сказуемые - определения: хорошая (1 предложение), добрая, ласковая, отзывчивая, чуткая, душевная(4 предложение),скромная, требовательная к себе, старательная (5 предложение),трудолюбивая, настойчивая (6 предл.),хороший,плохой (7 предл.) Отзывчивый - синоним неравнодушный Прямая речь: Подруги говорят : "Наташа хорошая".
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