Разбери слова по составу.Что о них можно сказать. Осина-осинка-осиновый.( лес). Береза-берёзка-березовая(роща). Стена-стенка-стенная(газета). Тетрадь-тетрадочка-тетрадный(газета)
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Разбери слова по составу.Что о них можно сказать. Осина-осинка-осиновый.( лес). Береза-берёзка-березовая(роща). Стена-стенка-стенная(газета). Тетрадь-тетрадочка-тетрадный(газета)
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