Разбери слова по составу.Что о них можно сказать. Осина-осинка-осиновый.( лес). Береза-берёзка-березовая(роща). Стена-стенка-стенная(газета). Тетрадь-тетрадочка-тетрадный(газета)

Русский язык

Разбери слова по составу.Что о них можно сказать. Осина-осинка-осиновый.( лес). Береза-берёзка-березовая(роща). Стена-стенка-стенная(газета). Тетрадь-тетрадочка-тетрадный(газета)

Автор: Гость