Разбери те предложени какое оно по цели высказывания ,воскл и невоскл, распр не ра??пр : Я горжусь тобой , друг
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Разбери те предложени какое оно по цели высказывания ,воскл и невоскл, распр не ра??пр : Я горжусь тобой , друг
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это предложение восклицательное
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