Разбор по составу слов недоверчивая позвонила

Русский язык
Разбор по составу слов недоверчивая позвонила
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недоверчивая не-приставка до-приставка вер-корень(верить,вера,верила) чив-суффикс ая-окнчание Основа: недоверчив .............................. Позвонила по-приставка звон-корень(звонить,звон) и/л-суффиксы а-окончание Основа: позвони
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из суммы чисел 4 и 3 вычти 2
Ответить
Математика
Ширина 7,3м высота 2,4м надо нарисовать футбольные варота с помощью масштаба 1:100
Ответить
Окружающий мир
Сколько воды в теле человека если его масса 30 кг
Ответить
Английский язык
Прочитайте текст и ответьте на вопросы. A driver who was going in his car at a great speed through the country road saw a man crossing the road a...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, что за слово? .... диный
Ответить