Разбор по составу слов недоверчивая позвонила
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Разбор по составу слов недоверчивая позвонила
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Недоверчивая не-приставка до-приставка вер-корень(верить,вера,верила) чив-суффикс ая-окнчание Основа: недоверчив .............................. Позвонила по-приставка звон-корень(звонить,звон) и/л-суффиксы а-окончание Основа: позвони
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