Разбор преложенияlt;lt; Он топит печь и выгребая из неё золу выбрасывает рядом с до??омgt;gt; помогите пожалуста
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Разбор преложенияlt;lt; Он топит печь и выгребая из неё золу выбрасывает рядом с до??омgt;gt; помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Он топит течь и, выгребая из неё золу, выбрасывает рядом с домом." Он - подлежащее, выраженное сущ. Топит и выбрасывает - сказуемые, выраженные глаголом. Выгребая из неё золу - дееприч., выделяется запятыми. Печь - дополнение, выраженное сущ., и - соед. союз, рядом с домом - определение.
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