Разбор преложенияlt;lt; Он топит печь и выгребая из неё золу выбрасывает рядом с до??омgt;gt; помогите пожалуста

Гость: Гость:

"Он топит течь и, выгребая из неё золу, выбрасывает рядом с домом." Он - подлежащее, выраженное сущ. Топит и выбрасывает - сказуемые, выраженные глаголом. Выгребая из неё золу - дееприч., выделяется запятыми. Печь - дополнение, выраженное сущ., и - соед. союз, рядом с домом - определение.