Разбор слов по составу загустеет, частица, пожарище, толкать, оглохнуть, выигрыш. Подскажите пожалуйста!

Русский язык
Разбор слов по составу загустеет, частица, пожарище, толкать, оглохнуть, выигрыш. Подскажите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пожарище- корень пожар;суффикс ищ окончание:е оглохнуть-корень оглох;суффикс н;уть частица- корень часть;суффикс иц ;окончание а выигрыш-приставка вы;корень игр;суффикс ыш толкать-корень толк;суффикс ать
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