Разбор слов по составу загустеет, частица, пожарище, толкать, оглохнуть, выигрыш. Подскажите пожалуйста!
Русский язык
Разбор слов по составу загустеет, частица, пожарище, толкать, оглохнуть, выигрыш. Подскажите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
пожарище- корень пожар;суффикс ищ окончание:е оглохнуть-корень оглох;суффикс н;уть частица- корень часть;суффикс иц ;окончание а выигрыш-приставка вы;корень игр;суффикс ыш толкать-корень толк;суффикс ать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Пожалуйста помогите!!! Мне нужен реферат на тему Народы и страны (южной америки) на завтра... Помогите прошуу..
Русский язык
Русский язык
Пожалуйста синтаксический разбор В гостиной на диване сидела старушка небольшог?? роста в коричневом платье и болом чепсе