Пожалуйста помогите!!! Мне нужен реферат на тему Народы и страны (южной америки) на завтра... Помогите прошуу..

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В Южной Америке живет более 300 миллионов человек. Численность населения растет очень быстро. Население отличается смешением расовых признаков людей. Очень сложный этнический состав населения объясняется историей заселения материка.Древние индейцы пришли сюда из Северной Америки почти 20 тысяч лет назад. Их многочисленные племена заселяли почти весь материк. Индейские народы создали древние цивилизации. С XVI века началось завоевание материка европейцами. Первыми переселенцами стали испанцы и португальцы, позднее – выходцы из других стран Европы (немцы, итальянцы и др.). Завоевывание материка европейцами принесло неисчислимые беды ее коренному населению. Памятники древней индейской цивилизации были разрушены и разграблены, уничтожено государство инков, погибли миллионы индейцев. В XVI – XIX веках для работы на плантациях в Южную Америку были привезены из Африки миллионы негров-рабов. В результате такого заселения материка, смешения пришлого населения между собой и с коренными народами состав населения приобрел необычайную сложность.В наше время преобладает смешанное население: мулаты – потомки от браков европейцев с неграми, метисы – потомки от браков европейцев с неграми, метисы – потомки от браков европейцев с индейцами, самбо – потомки от браков индейцев с неграми. Образовались новые народности и нации, в жизни которых сочетаются европейская, индейская и африканская (негритянская) культуры.Большинство жителей континента говорит на испанском языке, а Бразилия – на португальском, сохранились и некоторые индейские языки. Например, в Перу индейский язык кечуа наряду с испанским является государственным языком. Индейцы живут почти во всех странах, особенно много их в Перу, Боливии, Эквадоре. По языковому признаку Южную Америку вместе с Центральной называют Латинской Америкой, так как большинство населения говорит на языках латинского происхождения (романской группы).Южная Америка заселена крайне неравномерно. Большая часть населения живет на побережье Атлантического океана, в пампе, в некоторых областях Анд, где некогда существовала государство инков. Больше половины населения континента живет в городах. Три входят в десятку крупнейших по численности городов мира: Сан-Папулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. В пределах Южной Америки насчитывается 14 государств. Большинство стран были колониями Испании и Португалии и добились независимости в начале XIX века.Страны Южной Америки относятся к группе развивающихся стран. Они отличаются друг от друга размерами, географическим положением, природными ресурсами, численностью и составом населения, степенью экономического развития.Крупнейшая страна континента и мира – Бразилия, наиболее развитая в экономическом отношении. К странам, имеющим значительную площадь и ресурсы, относятся Аргентина, Венесуэла, Перу, Колумбия, Боливия, Уругвай. Развитое хозяйство имеет и Чили. Сравнительно недавно освободились от колониальной зависимости Гайана, Суринам, Тринидад и Тобаго. До сих пор на материке сохраняется владение Франции, ее "заморский департамент" – Гвиана. Страны континента группируются по природным особенностям. Выделяют так называемые лаплатские и андийские страны.