Помогите пожалуйста правильно записать первое число больше второго на 10 . найди??е эти числа , если их произведение равно 56 я решила и получилось 4 и 14 т.е. 14-4=10 произведение 14 и 4 = 56. вот только не знаю как записа...

Алгебра

Помогите пожалуйста правильно записать первое число больше второго на 10 . найди??е эти числа , если их произведение равно 56 я решила и получилось 4 и 14 т.е. 14-4=10 произведение 14 и 4 = 56. вот только не знаю как записать правильно решение

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