Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч. В то же время из города в село на всречу ему выехал велосепедист со скоростью 18 км/ч. Какое растояние будет между ними через 3 ч, если растояние от города до села 220 км?

Математика

Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч. В то же время из города в село на всречу ему выехал велосепедист со скоростью 18 км/ч. Какое растояние будет между ними через 3 ч, если растояние от города до села 220 км?

Автор: Гость