Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч. В то же время из города в село на всречу ему выехал велосепедист со скоростью 18 км/ч. Какое растояние будет между ними через 3 ч, если растояние от города до села 220 км?

Математика
Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч. В то же время из города в село на всречу ему выехал велосепедист со скоростью 18 км/ч. Какое растояние будет между ними через 3 ч, если растояние от города до села 220 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
53*3=159 км мотоц. за 3ч 18*3=54 км велос. за 3 ч. 159+54=213 км всего проехали 220-213=7 км расст. между ними
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