Помогите . Надо сочинение о природе кароткое . Например бабочка , она была красивой и т.д , и Помогите с названием . Чтоб было красивое

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Помогите . Надо сочинение о природе кароткое . Например бабочка , она была красивой и т.д , и Помогите с названием . Чтоб было красивое

Автор: Гость