Помогите,очееньь прошу((( рулон ткани разрезали на две части длиной 6.3 м и 7.7 м.Во с??олько раз первая часть рулона короче второй?Сколько процентов длины всего рулона составляет длина первой его части?

Математика

Помогите,очееньь прошу((( рулон ткани разрезали на две части длиной 6.3 м и 7.7 м.Во с??олько раз первая часть рулона короче второй?Сколько процентов длины всего рулона составляет длина первой его части?

Автор: Гость