Помогите,очееньь прошу((( рулон ткани разрезали на две части длиной 6.3 м и 7.7 м.Во с??олько раз первая часть рулона короче второй?Сколько процентов длины всего рулона составляет длина первой его части?
Математика
Помогите,очееньь прошу((( рулон ткани разрезали на две части длиной 6.3 м и 7.7 м.Во с??олько раз первая часть рулона короче второй?Сколько процентов длины всего рулона составляет длина первой его части?
Ответ(ы):
Гость:
6,3/7,7=0,818 примерно 6,3/(6,3+7,7)*100=45% это ответ на второй ворос
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