Дан Треугольник ABC. BC=8, AC=9, угол C= 30 градусам. Найдите площадь этого треугольника
Геометрия
Дан Треугольник ABC. BC=8, AC=9, угол C= 30 градусам. Найдите площадь этого треугольника
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