Дан Треугольник ABC. BC=8, AC=9, угол C= 30 градусам. Найдите площадь этого треугольника

Геометрия
Дан Треугольник ABC. BC=8, AC=9, угол C= 30 градусам. Найдите площадь этого треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите Пожалуйста решить задачу, #1
Ответить
Українська мова
Допоможіть скласти твір опис лисиці (тварини)
Ответить
Математика
В первой клетке сидят3цыплёнка и 2кролика,а во торой несколько цыплят. .Всего у ни?? 20лап.сколько цыплят во второй клетке?
Ответить
Обществознание
За что в 14 лет подросток отвечает по закону ?
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста, сделать 197 номер
Ответить