В первой клетке сидят3цыплёнка и 2кролика,а во торой несколько цыплят. .Всего у ни?? 20лап.сколько цыплят во второй клетке?

Математика
В первой клетке сидят3цыплёнка и 2кролика,а во торой несколько цыплят. .Всего у ни?? 20лап.сколько цыплят во второй клетке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 цыплят сидят во второй клетке
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