В первой клетке сидят3цыплёнка и 2кролика,а во торой несколько цыплят. .Всего у ни?? 20лап.сколько цыплят во второй клетке?

Математика

В первой клетке сидят3цыплёнка и 2кролика,а во торой несколько цыплят. .Всего у ни?? 20лап.сколько цыплят во второй клетке?

Автор: Гость