Придумать предложения в которых приведенные ниже слова будут употреблены как краткое причастие придумать надо с словами: обоснованно разочарованно, собрано, скованно, согласованно. помогите пожалуйста

Русский язык
Придумать предложения в которых приведенные ниже слова будут употреблены как краткое причастие придумать надо с словами: обоснованно разочарованно, собрано, скованно, согласованно. помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну надо подумать самому 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не бу...
Ответить
География
Почему Солнце в течение года по-разному освещает Землю?
Ответить
Геометрия
Дан Треугольник ABC. BC=8, AC=9, угол C= 30 градусам. Найдите площадь этого треугольника
Ответить
Математика
Помогите Пожалуйста решить задачу, #1
Ответить
Українська мова
Допоможіть скласти твір опис лисиці (тварини)
Ответить