Придумать предложения в которых приведенные ниже слова будут употреблены как краткое причастие придумать надо с словами: обоснованно разочарованно, собрано, скованно, согласованно. помогите пожалуйста
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Придумать предложения в которых приведенные ниже слова будут употреблены как краткое причастие придумать надо с словами: обоснованно разочарованно, собрано, скованно, согласованно. помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Ну надо подумать самому
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