10 слов с безударной проверяемой гласной в корне, но слова надо по сложней чем напр??мер трава-травы!

Русский язык
10 слов с безударной проверяемой гласной в корне, но слова надо по сложней чем напр??мер трава-травы!
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Автор: Гость
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Гость:
Весна-вёсны, трава-травы, бежит-бег, Молодая-молод,молоденький, рябина-рябчик, Кормит-корм, Зеленый-зелень, Копали-копка, проливает-лить, коса-косит. Волшебство-волшебный, Ломать-ломка, атлетичный-атлет Лежать-лежа
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