МНОГО БАЛЛОВ!!! Срочно!!!!! Приведите 5-7 примеров повторяющихся и очень схожих между собой событий в истории. Конкретно объяснить, в чем схожесть. Мне нужно доказать, что это высказывание не является ложным. Высказывание: "Кт...
История
МНОГО БАЛЛОВ!!! Срочно!!!!! Приведите 5-7 примеров повторяющихся и очень схожих между собой событий в истории. Конкретно объяснить, в чем схожесть. Мне нужно доказать, что это высказывание не является ложным. Высказывание: "Кто много говорит о неповторимости, тот плохо знает историю".
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