МНОГО БАЛЛОВ!!! Срочно!!!!! Приведите 5-7 примеров повторяющихся и очень схожих между собой событий в истории. Конкретно объяснить, в чем схожесть. Мне нужно доказать, что это высказывание не является ложным. Высказывание: "Кт...

История

МНОГО БАЛЛОВ!!! Срочно!!!!! Приведите 5-7 примеров повторяющихся и очень схожих между собой событий в истории. Конкретно объяснить, в чем схожесть. Мне нужно доказать, что это высказывание не является ложным. Высказывание: "Кто много говорит о неповторимости, тот плохо знает историю".

Автор: Гость